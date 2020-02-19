https://static.news.ru/photo/32cc9654-5309-11ea-a14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские санкции против Rosneft Trading SA (дочерняя компания «Роснефти») являются незаконными по мнению России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой, — сказал представитель Кремля.

Ситуация в Венесуэле обострилась в начале 2019 года. Тогда лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и страны Группы Лимы, кроме Мексики, большинство стран ЕС и Организация американских государств. Действующий президент страны Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Мадуро поддержали Иран, Китай, Россия, Сирия, Турция, Белоруссия, Куба и Никарагуа.

Как ранее писал NEWS.ru, дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading прокомментировала введение новых санкций с американской стороны. Она назвала их примером правового насилия. Также в организации утверждают, что такие меры являются незаконными.