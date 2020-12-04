В Кремле назвали неуместными рассуждения о возможном признании ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/446a6d58-361d-11eb-a95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эвентуальные рассуждения о перспективах признания Москвой самопровозглашённых ДНР и ЛНР являются нецелесообразными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, — сказал он, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Москва может признать ДНР.

Песков отметил, что сказать можно только то, что затягивание Киевом выполнения условий минских договорённостей «будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашённых республик», пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый президент Украины и руководитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения. По его словам, проблема кроется в слишком большом расхождении позиций Украины и России. Разрешить противоречия невозможно из-за ошибок его предшественников по переговорному процессу.

В апреле 2014 года украинские власти развернули военную операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость после Майдана и госпереворота. В 2015 году были подписаны Минские соглашения. Они предусматривают конституционную реформу в Донбассе с проведением местных выборов. Кроме того, согласно минским договорённостям, региону должен быть предоставлен особый статус.