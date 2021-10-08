В Кремле назвали НАТО блоком антироссийской направленности

Действия НАТО подтверждают, что Альянс не является инструментом сотрудничества или взаимодействия, это Блок с антироссийской направленностью. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение вдвое сократить численность российской миссии при этой организации, добавив, что Москва готовит ответные меры, передаёт РИА Новости.

НАТО — это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия. Это Блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его воспринимаем, и это наше восприятие отчётливо подтверждается действиями этого Блока, — цитирует его агентство.

Он добавил, что ни о каком сотрудничестве говорить не приходится, а возможности диалога в НАТО всё время сужают. По его словам, Москва готовит ответные меры «в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам».

Ранее Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя. По его словам, «истинная цена» заявлений НАТО стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации в отношениях с Россией больше не стоит.