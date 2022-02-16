В Кремле назвали дату очередных переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся 18 февраля в Москве. Как сообщается на сайте Кремля, президенты обсудят вопросы развития стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время. По его словам, встреча будет касаться в том числе вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных учений.

Между тем отмечается, что в последние дни белорусский президент сделал немало противоречивых заявлений, которые так или иначе отразятся на повестке грядущих переговоров, включая до сих пор не обозначенную позицию по Крыму и явное нежелание ввязываться в какой-либо вооружённый конфликт. При этом не исключено, что на встрече будет поднят вопрос российских олигархов, поддержавших минский уличный протест, а также вопрос предоставления Белоруссии срочной финансовой помощи на фоне падения доходов от экспорта калия после введения санкций.