В Кремле надеются на стабильность и процветание Белоруссии

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Кремль следит за ситуацией в Белоруссии и хочет видеть её стабильной и процветающей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Белоруссия является для России союзным государством, а её народ — братским.

Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет, — отметил представить Кремля.

По его словам, также российская сторона надеется, что республика будет свободной от влияния извне, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что неоправданная жестокость в отношении протестующих в Белоруссии недопустима. Тем не менее, отметил он, не следует забывать и о противоправных действиях против самих силовиков, участвующих в подавлении несогласованных акций.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали. Власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.