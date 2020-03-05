Россия надеется, что убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом, и мы хотим быть уверены в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, — сказал журналистам представитель Кремля.
Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в столице Турции во время выступления на выставке в Центре современного искусства.
Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура Турции потребовала оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве Андрея Карлова. Остальные 23 человека считаются виновными.
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