https://static.news.ru/photo/3e29c25c-5ec5-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Россия надеется, что убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом, и мы хотим быть уверены в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, — сказал журналистам представитель Кремля.

Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в столице Турции во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура Турции потребовала оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве Андрея Карлова. Остальные 23 человека считаются виновными.