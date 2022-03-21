В Кремле могут отказаться от прямых выборов губернаторов

В Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в ряде регионов из числа тех, где планируется голосование. С просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов, однако пока решений об отказе от прямых выборов нет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Администрации президента РФ.

По данным собеседников издания, причиной отказа от избрания губернаторов на прямых выборах может стать изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против РФ: на выборы глав регионов необходимы средства, в том числе и бюджетные. Другие источники отмечают, что на фоне спецоперации на Украине рейтинги власти выросли, но к сентябрю ситуация может измениться из-за безработицы, сокращения ассортимента продукции, дефицита товаров и роста цен, в которых люди будут винить местные власти.

По данным источников «Коммерсанта», в администрации президента рассматривают несколько сценариев развития ситуации, включая переход на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания или перенос выборов решением Центральной избирательной комиссии. Согласно последним поправкам к закону об общих принципах организации публичной власти, для такого решения нужно лишь наличие в регионе режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, который действует в РФ с начала пандемии коронавируса.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что для стабильной работы политической системы властям необходимо провести масштабную реформу, однако сейчас это невозможно, в том числе, из-за недостатка времени. Как полагает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, проработкой сценария и реализацией полноценных преобразований власти могут заняться уже после сентябрьских выборов.

На 11 сентября 2022 года в России назначен единый день голосования, в ходе которого планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве. Подготовку к кампании все политические силы начали в конце 2021 года, но с началом военной операции на Украине многие проекты «поставили на паузу»: контракты с сотрудниками не разрываются, но и активной работы не ведётся. Готовиться к голосованию тем не менее продолжает «Единая Россия». В администрации президента сообщили, что выборы отменять не планируется, однако не исключён их перенос.