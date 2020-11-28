В Кремле хотят объединить «Справедливую Россию» с малыми партиями

https://static.news.ru/photo/423f5dc6-32d6-11eb-a8f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: spravo_ross/vk.com

В Кремле намерены инициировать присоединение малых партий к «Справедливой России» с целью «утилизации небольших партийных проектов». Объединение может произойти до конца текущего года.

Речь, в частности, идёт о таких партиях как «Родина», «За правду», «Патриоты России», Партия пенсионеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в руководстве эсеров. По их словам, на выборах в Госдуму, которые должны состояться в сентябре 2021 года, ни одна из малых партий не должна преодолеть пятипроцентный проходной барьер, чтобы «Единая Россия» могла получить лучший результат.

Теперь их [единороссов] задача — забрать самим всё, — цитируе т издание одного из собеседников.

Источники в администрации президента РФ отмечают, что переговоры проходят трудно, поскольку малые партии выставляют свои условия, в числе которых и прохождение в Госдуму определённого числа кандидатов. Сама «Справедливая Россия» в объединении не заинтересована. Её лидер Сергей Миронов уверен, что и без этого сможет договориться с Кремлём о «проведении» партии в парламент. Кроме того, у неё привлекательный бренд, хотя сама партия сегодня находится в «плохой форме».

Депутат Думы от СП Валерий Гартунг, возглавляющий штаб партии, переговоры об объединении отрицает. По его словам, подобные слухи распускают политтехнологи. Он добавил, что партия не заинтересована в том, чтобы «протаскивать» кого-то в Госдуму.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить в России только две партии — его и «кремлёвскую». По его мнению, СП, КПРФ и другим партиям «пора уходить вообще». Жириновский добавил, что большое количество партий «засоряет поле» и ведёт к «бардаку» в стране.