В Кремле допустили введение санкций против лидеров недружественных стран

Российские власти могут ввести персональные санкции в отношении руководства стран, включённых в список недружественных по отношению к РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Накануне в санкционный список попали президент США Джо Байден и ряд высокопоставленных американских чиновников.

И можно, и нужно ожидать, конечно, — сказал пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, ожидать ли объявления таких санкций.

15 марта МИД России сообщил о запрете въезда в РФ американскому лидеру Джо Байдену. Также в стоп-лист попали сын Байдена Хантер, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, руководитель ЦРУ Уильям Бернс, помощник президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан, экс-кандидат в президенты и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и ряд других официальных лиц.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что такой шаг стал неизбежным следствием «крайне русофобского курса» действующей администрации США.

Кроме того, стало известно, что Россия ввела санкции в отношении главы правительства Канады Джастина Трюдо, министров обороны и иностранных дел, а также ещё более 300 граждан этой страны.