В Кремле допустили принятие Украины в НАТО в будущем

То, что Украину не принимают в НАТО сейчас, не означает, что она не сможет стать членом Альянса в среднесрочной перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. В этом случае Москва будет вынуждена принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны.

Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины [в состав Альянса] в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к вступлению в НАТО. По его мнению, уровень украинской армии и специалистов совпадает с требованиями Альянса. Он также добавил, что без Киева «крепкого ЕС не будет».

В Кремле предупредили, что Россия примет контрмеры в случае, если Украина войдёт в состав НАТО. Через союз с Украиной Альянс приблизит военную инфраструктуру к границам России, и это вынудит Москву направить усилия на обеспечение безопасности страны.

Депутат Госдумы Александр Шерин, в свою очередь, отметил, что Украина фактически является «абсолютным членом НАТО», только юридически это не оформлено. Он пояснил, что Киев получает материальную помощь и вооружение от США, украинские войска могут участвовать в учениях Альянса, а военные НАТО могут находиться на территории Украины. По его словам, если соседняя страна станет членом блока, то для России ничего не изменится.