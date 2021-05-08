Песков пояснил слова Путина о неонацизме в Европе

https://static.news.ru/photo/5ceb3f68-b0ae-11eb-907a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в европейских странах поднимают голову неонацисты. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты. И европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны, — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, неонацисты есть на Украине и в некоторых странах Прибалтики. В частности, Песков указал на прошедший в Киеве марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина».

Поэтому эти проявления вполне очевидны, — подчеркнул он.

Владимир Путин в ходе своей речи на параде Победы в Москве заявил, что те, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, сейчас вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацистов, и делают это не только разного рода радикалы и группировки международных террористов.

Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников, — сказал он.

Ранее в центре Киева состоялся первый марш, посвящённый годовщине создания дивизии СС «Галичина». В шествии приняли участие около сотни человек. До этого подобные акции проводились во Львове, где 28 апреля 1943 года и появилась дивизия.