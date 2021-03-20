В Кремле будут ждать президентства Харрис

Ясно, что Джо Байден, который в 2011 году назидательно советовал Владимиру Путину воздержаться от нового выдвижения в президенты, изначально был для Кремля персоной нон грата. А тут ещё обвинение российского лидера чуть ли не в причастности к терроризму, с которым России и США надлежало бы совместно бороться. За океаном традиционно и нахраписто повышают ставки в большой игре, чтобы на каком-то этапе потребовать себе дополнительную компенсацию. Вот только складывается впечатление, что и в Штатах, и в России подспудно догадываются, что Байден в силу объективных обстоятельств — фигура временная, которую можно выгодно использовать в рискованной игре, а потом многое на него же и списать.

Действительно, не зря же в ходе предвыборной кампании будущий вице-президент Камала Харрис, словно заботливая матушка, утирала салфеткой обслюнявленный подбородок будущего хозяина Белого дома. Джо Байден не просто самый пожилой президент, пришедший к власти, но явно человек, страдающий возрастными необратимыми изменениями. И может, заявление Андрея Турчака о старческой деменции американского лидера, по сути, некоторое преувеличение, но признаки возрастного увядания налицо: явные провалы в памяти, нарушенная координация движений и временная потеря ориентация в пространстве — это то, что просто бросается в глаза. Не исключено, что с таким медицинским бэкграундом ему реально недолго оставаться у власти. Иначе все анекдоты о Брежневе покажутся добродушной иронией. А раз так, то и говорить он может всё что угодно, ведь в нужный момент спишут на старческое слабоумие. Недаром пожелание Путиным ему здоровья прозвучало несколько двусмысленно.

Камала Харрис Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

И тогда власть автоматически перейдёт к идеальному по нынешним трендам лидеру Камале Харрис, которая станет первой во всём. Первой американской женщиной-президентом, первой представительницей и афроамериканцев, и выходцев из Южной Азии, сторонницей абортов и яростной защитницей прав ЛГБТ-сообщества. Правда, не лесбиянка и не мать-одиночка. А так ведь идеальный по нынешним временам портрет. У неё за спиной и пост прокурора в Калифорнии, и активное сенаторство.

Собственно, изначально допускали, что Джо Байден до конца срока не досидит. Но Харрис, несмотря на ничтожный личный рейтинг как одного из кандидатов в президенты от Демократической партии, видимо, представлялась глубинному государству достойным лидером. А ветерана политики Байдена использовали как носителя. Более того, нынешнюю свою деятельность Харрис начала с нетрадиционной для вице-президентов активности в сфере международной политики, лично позвонив лидерам Франции, Индии, Израиля, Конго. И сделав заявку на то, что с самого начала собирается быть в Белом доме если не первой персоной, то уж явно не второй.

Понятно, что такой расклад с возможной перспективой скорого ухода Байдена прекрасно анализируют и в Кремле, строя собственную стратегию отношений с США, которые ныне успешно стремятся к нулю. Не исключено, что с Камалой Харрис предварительные связи будут устанавливаться через голову старика Байдена, используя, в частности, наработанные контакты с демократами ряда наших крупных бизнесменов, делавших взносы в партийную казну. И если такая версия верна, то нынешняя пауза — это просто тайм-аут для корректировки российской политики уже с учётом личности возможной скорой преемницы.