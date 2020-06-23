Путин 23 июня обратится к россиянам

https://static.news.ru/photo/f02a1ba0-b537-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам 23 июня. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ориентировочно телеобращение состоится в 15:00.

Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — пояснил Песков.

С начала эпидемии коронавируса Путин выступал с обращениями к народу уже пять раз. Последний раз это произошло 28 апреля перед совещанием с главами регионов по ситуации с COVID-19.

Ранее ряд СМИ сообщили, что президент РФ выступит с обращением к гражданам в период между парадом Победы и голосованием по поправкам в Конституцию, то есть с 24 июня по 1 июля. Песков тогда заявил, что у него нет информации о таких планах Путина, писал NEWS.ru.