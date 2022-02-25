В Кремле анонсировали новые ответные санкции против Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ответит на санкции Запада, степень их жёсткости будет зависеть от результатов анализа исходных мер. Также при принятии соответствующих решений планируется исходить из принципа взаимности и интересов государства, пишет ТАСС.

Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать, — подчеркнул Песков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пакет ответных санкций Западу уже подготовлен. По её словам, он был разработан с учётом «чувствительных мест» западных стран, однако от конкретных сведений на этот счёт Матвиенко воздержалась.

До этого президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России в связи с проведением спецоперации в Донбассе. Вашингтон заблокирует счета крупных российских банков, в числе которых ВТБ, «Сбер», Газпромбанк, а также может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

Примеру США последовала Канада, которая ввела ограничения против 58 физических и юридических лиц. В их число попали депутаты Госдумы и ряд российских банков. О присоединении к международным экономическим санкциям в отношении России заявили власти Тайваня и Японии, аналогичное заявление сделал глава правительства Австралии Скотт Моррисон.