В Кремле анонсировали новогоднее поздравление президента министрам
Анна Акимова
Анна Акимова
13:21, 24 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поздравит членов правительства с наступающим Новым годом в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что кабмин в 2021 году работал очень напряжённо, а сам год был тяжёлый, передаёт ТАСС.
По видео-конференц-связи президент соединится с кабинетом министров. Традиционно накануне Нового года он поздравит членов правительства с наступающим Новым годом. Кратко очертит основные приоритеты, которые он считает актуальными на предстоящий год. Всё-таки кабинет очень напряжённо работал, год был чрезвычайно тяжёлый. Президент уже вчера дал оценку, — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Песков отказался раскрывать дату записи новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России и содержание речи. По словам пресс-секретаря главы государства, Кремль и раньше не раскрывал эти темы. Он посоветовал россиянам набраться терпения и дождаться праздничной ночи. Песков отметил, что пока Путин не записывал новогоднюю речь.