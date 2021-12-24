В Кремле анонсировали новогоднее поздравление президента министрам

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Россия получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция мероприятия ведётся в официальном Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Мы получили такое предложение, я могу это подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать, — сказала она. Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг предложил провести...