В Красноярске усомнились, что Москва даст краю 190 млрд на экопроекты

https://static.news.ru/photo/3e97f428-a345-11eb-b5b5-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Mischenco/Russian Look

Федеральный Минфин может не одобрить получение Красноярским краем 190,9 млрд рублей на развитие экологических проектов, в том числе строительство метрополитена в региональной столице. Об этом NEWS.ru сообщил местный политик Владимир Владимиров.

Есть сомнения, что Минфин одобрит такую сумму, — заявил Владимиров.

Он отметил, что потери краевого бюджета в 20 млрд рублей из-за того, что штраф «Норникеля» из-за аварии на ТЭЦ-3 ушёл в федеральный бюджет, сопоставимы с казной города Красноярска. Объём расходов городского бюджета в 2021 году составил 37,8 млрд рублей.

При этом Владимиров полагает, что штраф «Норникеля» не должен использоваться для метро Красноярска, о финансировании которого попросил правительство РФ губернатор Александр Усс. Об этом инфраструктурном проекте в городе говорят не первый год.

Это чисто прихоть губернатора — показать свою значимость. Он каждые выборы обещает метро, но дело доходит только до обещания. Таким образом он, скорее всего, решил исправить эту ситуацию, — отмечает собеседник NEWS.ru.

Также Владимиров обратил внимание на то, что последние 25 лет крупные компании в крае не демонстрировали заинтересованности в «каких-то социальных проектах и инфраструктурных изменениях».

По сути, что-то происходило только «из-под палки» — с указания высоких лиц. Зато разливались нефтепродукты, происходили другие аварии. Даже Путин высказывался на эту тему в своём послании, — добавил Владимиров.

Ранее стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс попросил кабмин выделить субъекту 190,9 млрд рублей на экологические проекты. Это случилось после того, как компания «Норникель» миллиардера Владимира Потанина, на объекте которой в мае 2020 года произошла крупная утечка нефтепродуктов, выплатила по иску Росприроднадзора 146,2 млрд. Но почти вся эта сумма ушла в Москву, а не на нужды пострадавшего региона. Теперь дело обстоит так, будто краевые власти пытаются вернуть эти средства, причём более половины от запрошенной суммы приходится на строительство метро в Красноярске и на компенсацию налогов, которые потерял регион из-за перераспределения штрафа в пользу федеральной казны.