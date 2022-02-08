В КПРФ заявили, что не обсуждают смену главы партии Зюганова

Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил, что Геннадий Зюганов остаётся главой партии, передаёт РИА Новости. По его словам, разговоров о смене лидера не идёт. Ранее появилась информация, что Кремль может поставить вопрос об отставке Зюганова и его замене на «более лояльного политика». Также сообщалось, что некоторые руководители региональных организаций коммунистов выступили с предложением сменить лидера перед избирательной кампанией в муниципалитеты.

Смена руководителя партии, её лидера, как правило, происходит на съезде. Таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет, — заявил Харитонов.

Он добавил, что последняя избирательная кампания подтвердила, что Зюганов на сегодняшний день является «самым ярким лидером» компартии.

Как ранее сообщалось в докладе «Агентства стратегических коммуникаций», из-за политической активности КПРФ администрация президента РФ может снять с поста председателя ЦК КПРФ. Харитонов на это заявил, что АП не может провести по своему желанию съезд той или иной партии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не уполномочен ставить перед партиями условия, кого назначать своим лидером. Так он ответил на вопрос, представляет ли компартия угрозу политической стабильности в России, и может ли Кремль поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ.