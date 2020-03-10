Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает несвоевременным проведение досрочных выборов в Государственную думу. По его словам, такое голосование не входит в список приоритетных задач.

Так политик ответил на просьбу журналистов прокомментировать прозвучавшие предложения о необходимости плебисцита.

Давайте сначала разберёмся с коронавирусом и обвалом рубля, — приводит слова Зюганова «Интерфакс».

Провести внеочередные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, внести ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах намерен депутат от «Единой России» Александр Карелин.

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