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Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборах.

Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он. По его словам, глава государства...