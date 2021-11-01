В КПРФ рассказали о проверке депутата Рашкина

Коммунистическая партия РФ инициировала проверку после недавнего скандала с участием её депутата Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. В автомобиле политика ранее был обнаружен труп лося. Информацию об этом раскрыл председатель Центрального комитета (ЦК) партии Геннадий Зюганов, сообщает «Интерфакс».

Глава коммунистов уточнил, что для проверки Рашкина была привлечена контрольная комиссия под руководством Николая Иванова.

После того как они изучат, они доложат руководству партии — и тогда прокомментируем. Все остальные выводы, звучащие сейчас, недопустимы, — сказал политик.

Ещё одно расследование внутри партии проводит Юрий Синельщиков, который возглавляет комиссию по борьбе против политических репрессий. По словам Зюганова, в этом случае речь идёт об изучении аспектов дела, законности и незаконности.

Также лидер КПРФ отметил, что сейчас на членов его политического объединения открыта «массовая охота». Так, за последнее время было задержано 106 человек, «на многих штрафы наложили, девять человек отсидели по десять суток».

Полицейские вместе с представителем комитета охотничьего хозяйства нашли в автомобиле Рашкина труп лося. Инцидент произошёл во время пребывания депутата в Саратовской области. Политик тогда сообщил, что увидел тушу животного и хотел передать её сотрудникам полиции. Однако вскоре неподалёку от места инцидента были обнаружены два чехла с карабином и охотничий билет на имя депутата. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Ранее появилась информация о том, что если вина депутата Госдумы Валерия Рашкина будет доказана, в КПРФ могут рассмотреть вопрос о его исключении из партии.