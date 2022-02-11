В КПРФ раскрыли причину госпитализации Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проходит в больнице плановую госпитализацию, рассказал NEWS.ru его пресс-секретарь Александр Ющенко. По его словам, политик отправился в медицинское учреждение, потому что такие рекомендации дали медики.

Ничего не случилось. У него плановая госпитализация для исключения рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией. <...> С учётом нынешней эпидемиологической ситуации, с учётом нынешних показаний, с учётом перенесённых в своё время оперативных вмешательств, пожеланием врачей было пройти профилактику, — сказал представитель лидера коммунистов.

По его словам, у Зюганова нет температуры, проблем с сердцем или другими органами. При поступлении в медучреждение у политика взяли ПЦР-тест.

Выписать политика планируют «через пару-тройку дней», добавил Ющенко.

Зюганов попал в Центральную клиническую больницу, где также находится заражённый коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В последнее время у главы коммунистов «были признаки простудного заболевания».