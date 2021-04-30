В КПРФ прокомментировали конфликт между депутатом и главой Коми

https://static.news.ru/photo/28a06410-a9a9-11eb-b21d-96000091f725_660.jpg Олег Михайлов Фото: mikkomi/vk.com

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин призвал поскандаливших депутата-коммуниста Олега Михайлова и главу Коми Владимира Уйбу «сесть поговорить». В интервью телеканалу «360» он заявил, что все парламентские дебаты должны проходить только в соответствующей плоскости.

Дискуссия оказалась острой, а реакция Уйбы жёсткой. Этот накал нужно снять — сесть поговорить. От личных выпадов надо уходить. Регион должен развиваться, — заметил Афонин.

Он также подчеркнул, что КПРФ и раньше выступала с критикой прошлого губернатора Коми, а сейчас партия является оппонентом действующей власти республики.

Ранее депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил, что глава республики Владимир Уйба после заседания горсовета пригрозил ему, используя нецензурную лексику. По его словам, это произошло после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства за 2020 год. Депутат также добавил, что Коми нужен новый лидер. В перерыве глава республики предложил в грубой форме парламентарию «пойти выйти». Позднее Михайлов опубликовал запись разговора с Уйбой.

Депутат также распространил в Сети видеообращение, в котором сообщил, что обратится в правоохранительные органы, потому что считает угрозы Уйбы «урыть» его вполне реальными.

В самой пресс-службе губернатора заявили, что доклад коммуниста был провокацией, на которую Уйба не поддался, а ругань за пределами зала назвали желанием главы региона объясниться.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Ульяновской области во время заседания устроили массовую драку, в которой участвовали представители «Единой России» и КПРФ. Причиной стал плакат с фотографиями губернатора Сергея Морозова и одного из парламентариев, прикреплённый к одному из депутатских мест. Над снимками большими голубыми буквами была выведена надпись «Голубки».