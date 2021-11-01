В КПРФ предположили, что депутату Рашкину подложили подставного лося
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:31, 02 ноября 2021
Валерий РашкинФото: RashkinV/facebook.com
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Тушу лося, в убийстве которого подозревают депутата от КПРФ Валерия Рашкина, могли заранее подложить недоброжелатели, заявил «Газете.Ru» первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, которому лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента. По его словам, за Рашкиным тщательно следили профессионалы.
Зашёл в лес — и сразу лось! Если Леониду Ильичу Брежневу подводники цепляли на крючок селёдку, когда он рыбной ловлей занимался, тут тоже могло быть много всего интересного и неинтересного, — возмутился Синельщиков.
Он добавил, что за Рашкиным следили специально подготовленные люди из различных ведомств с использованием «всех технических средств, которые есть у правоохранительных органов и военных». Они «везде фотографировали, снимали, записывали звук». Он также допустил, что подозреваемого подставили, чтобы навредить не партии, а конкретно самому депутату.
Скорее, это не против партии — против партии надо было тогда уж заниматься не этим. Скорее всего, если уж эта ситуация каким-то образом задумана, придумана, каким-то образом какой-то спектакль был, то, конечно, против Рашкина, потому что он активный член партии. Кого-то не допустили до выборов, а кого-то решили выбить из этих рядов после выборов, — резюмировал Синельщиков.
Ранее общественники направили председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину просьбу отстранить Валерия Рашкина от депутатского мандата. Причиной послужило незаконное убийство лося, которое подозреваемый совершил под прикрытием депутатской неприкосновенности.