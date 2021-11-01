В КПРФ предположили, что депутату Рашкину подложили подставного лося

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Если украинские политики продолжат петь матерные частушки в адрес России, доверия между государствами не прибавится. Однако если главы государств пойдут на диалог, между странами возможен равноправный политический союз. Такое мнение Lenta.ru высказал миллиардер и депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Конечно, если политики на Украине будут продолжать петь матерные частушки в адрес России, а российские политики будут называть Украину «недоразумением» и «фейковым государством» — от этого доверия не добавится, —...