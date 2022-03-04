В КПРФ предложили отложить тему смертной казни до «успокоения ситуации»

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что обсуждение возврата к смертной казни следует отложить до более спокойных времён. Он добавил, что сейчас наблюдается активная дискуссия о существовании моратория.

Я бы эту тему оставил до успокоения ситуации, — сказал политик.

При этом Обухов отметил, что следует разграничивать ситуацию проведения военной операции на территории Украины и обычное гражданское судопроизводство.

4 марта глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил , что после начала расследования военных преступлений, в том числе в Донбассе, вопрос смертной казни возникнет и «общество от него не уйдёт».

Ранее о возврате смертной казни говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он связал возможность отмены моратория с исключением России из Совета Европы. По его мнению, это хорошая возможность восстановить ряд институтов для предотвращения особо тяжких преступлений.

О том, что Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из числа членов организации, стало известно накануне. Эта мера также коснётся работы России в Комитете министров иностранных дел, Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейском суде по правам человека.