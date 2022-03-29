В КПРФ предложили ограничить выезд из РФ экс-заместителям главы ЦБ

Представители партии КПРФ выступили с предложением о запрете выезда с территории России бывшим замам главы Центрального банка Дмитрию Скобелкину и Сергею Швецову, написали в партийных соцсетях. Коммунисты посчитали, что Скобелкин и Шевцов ответственны за потерю золотовалютных резервов страны.

Швецов работал первым заместителем Председателя Банка России и отвечал за развитие финансовых рынков, а Скобелкин контролировал борьбу с отмыванием капиталов, полученных преступных путем. После фиаско с золотовалютными резервами страны, банкиры уволились по собственному желанию, — сказано в сообщении.

Коммунисты подчеркнули, что Госдума должна было одобрить исключить обоих представителей ЦБ из совета директоров регулятора, что и произошло в ходе последних заседаний палаты.

Ранее в Минфине США уточнили, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Запрет касается сделок резидентов США с лицами из санкционных списков и распространяется на сделки с Банком России, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния. При этом участников рынка золота призвали проявлять бдительность, поскольку лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия.