https://static.news.ru/photo/25eca066-5d39-11ea-83ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты от КПРФ намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о конституционном собрании для «ремонта Конституции». Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

Мы подготовили закон о конституционном собрании. В ближайшие два дня он будет внесён в Государственную думу, — цитирует ТАСС Зюганова.

Он уточнил, что в соответствии с действующей редакцией Основного закона страны «должно быть такое собрание, которое позволит ремонтировать любую главу Конституции».

Как писал NEWS.ru, изображение открытой Конституции с триколором станет логотипом голосования по поправкам в неё. Слоган всенародного мероприятия будет звучать так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Предварительно их утвердил Центризбирком. Дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

О необходимости внесения поправок в Конституцию 15 января заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, хотя инициируемые изменения вносятся во второй раздел Основного закона, который для правок не требует созыва Конституционного собрания, предлагаемые поправки должны пройти «всенародное голосование». Поскольку такой процедуры ранее в российском законодательстве не существовало, её проработкой занялась ЦИК. Голосование назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.