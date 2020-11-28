В КПРФ опровергли информацию о планах по выдвижению Соболь в Госдуму

https://static.news.ru/photo/ca6e7884-3188-11eb-b9df-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: sobollubov/instagram.com

Коммунистическая партия России предварительно отобрала кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь не числится среди предварительно одобренных кандидатов, сообщили в КПРФ.

Мы должны исходить из того, что кандидатами от КПРФ должны идти члены КПРФ или наши сторонники, союзники по лево-патриотическому блоку. У госпожи Соболь совершенно другие идеологические взгляды, насколько я знаю, читал, слышал, поэтому вся эта информация достаточно сомнительная и, возможно, провокационная, — рассказал РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Политик добавил, что окончательное решение о том, кого от КПРФ выдвинут на выборы, будет принято на общепартийном съезде. Он подчеркнул, что региональные отделения партии не обладают полномочиями по выдвижению кандидатов.

Ранее в СМИ появлялась информация о ом, что московское отделение партии намерено выдвинуть Любовь Соболь в качестве кандидата от КПРФ в Госдуму.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме могут сменить лидера «Единой России». В настоящее время фракцией руководит Сергей Неверов. После выборов, которые пройдут в сентябре 2021 года, этот пост может занять Владимир Васильев, исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета партии.