В КПРФ оценили внесение «Единой Россией» проекта о признании ДНР и ЛНР

«Единая Россия» внесла законопроект о признании Москвой самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), чтобы была принята инициатива партии власти, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ). Так он прокомментировал NEWS.ru внесение единороссами проекта постановления, похожего на внесённый ранее коммунистами.

Надо сказать, что [внесла] «Единая Россия», её инициатива и принята, вот и всё. Большие вещи делаются только по инициативе «Единой России», — сказал он.

По словам парламентария, признание самопровозглашённых республик не спровоцирует нежелательных для России последствий. Он подчеркнул, что такая идея появилась в том числе потому, что в Донбассе проживает много граждан России.

Мы согражданам нашим говорим, что мы их поддерживаем, но будем поддерживать так, чтобы это, конечно, не привело к каким-то военным конфликтам, — заключил он.

14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому партией КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел.

Проекты постановлений от КПРФ и «Единой России» будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы во вторник, 15 февраля.

Первый проект постановления, внесённый депутатами от фракции КПРФ, предусматривает немедленное направление обращения президенту. Проект, предложенный парламентариями от «Единой России», предусматривает первоначальное направление инициативы для консультаций в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.