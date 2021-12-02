В КПРФ назвали заслуженное наказание для депутата Рашкина

Дело Рашкина о незаконной охоте «яйца выеденного не стоит», а сам депутат за убийство лося заслуживает только штраф, заявил секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко. Он рассказал о четырёх информационных волнах в деле Рашкина и подчеркнул, что партия будет добиваться административного наказания для своего члена, передаёт «Газета.Ru».

Это четвёртая информационная волна под названием «Рашкин». Первая была, когда внесли, вторая была, когда обсуждали, третья волна была, когда он заболел, точнее в больницу попал, и четвёртая начинается. Дело яйца выеденного не стоит и заслуживает максимум штрафа, административного нарушения. У нас принципиальная позиция, больше чем административки это дело не тянет, — заявил Ющенко.

В КПРФ считают, что дело Рашкина — это прямое давление на партию, которая «показала хорошие результаты на выборах» и «аккумулирует протест, который будоражит всю страну». Он назвал разбирательство политтехническим решением и выразил надежду на честное расследование дела о незаконной охоте.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Рашкина о незаконной охоте. 25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности. Политика подозревают в намеренной охоте на лося, тушу которого 29 октября обнаружили в его автомобиле. Коммунист был задержан в Саратовской области. Изначально он заявил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки будто бы обнаружил мёртвого лося.

Позже депутат назвал себя «морально виновным» в произошедшем и признал факт охоты. При этом он пояснил, что перепутал в тепловизоре лося с кабаном. Политик заявил, что приглашающие его на работу знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а Рашкин их не проверял.











