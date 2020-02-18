Принцип неприкосновенности бывших президентов РФ предложили закрепить в Конституции. С такой инициативой выступила председатель Союза женщин РФ, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова.
Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью, — сказала она на заседании рабочей группы.
Лахова также отметила, что именно лидер РФ принимает меры по охране суверенитета страны.
Как ранее писал NEWS.ru, более всего в части поправок в Конституции граждан России волнуют два вопроса: социальные гарантии и защита суверенитета.
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