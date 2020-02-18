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Более всего в части поправок в Конституции граждан России волнуют два вопроса: социальные гарантии и защита суверенитета. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, специалисты проводили специальные исследования и мониторинги, целью которых было понять, какие вопросы по поводу грядущих изменений в Конституции больше других беспокоят россиян. Кому-то покажется странным, но самые...