https://static.news.ru/photo/e0387c68-67a0-11e9-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Действующая редакция Конституции гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент может рассмотреть вопрос о включении в Основной закон страны права граждан на бесплатное среднее образование.

Есть вопросы, которые нам, возможно, нужно будет внести как дополнение, — цитирует «Интерфакс» Володина.

Спикер пояснил, что первым на формулировку 43-й статьи Конституции обратил внимание глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. Володин пообещал, что парламентарии изучат замечания Никонова и в случае поддержки общественности и экспертов внесут их в законопроект о поправках.

Как писал NEWS.ru, президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию принят нижней палатой парламента в первом чтении. Проект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным 20 января. Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предусматривает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ. Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 11 февраля.