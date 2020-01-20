https://static.news.ru/photo/ad71ae4e-3b94-11ea-b8e0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Порядок назначения председателя правительства России может измениться по обновлённой Конституции. Это следует из законопроекта с поправками к Основному закону страны, который внесён в парламент.

Согласно тексту документа, в новой редакции в полномочия главы государства будет входить назначение на должность премьер-министра, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению президента. В текущей версии Конституции речь идёт о назначении премьера с согласия нижней палаты парламента. При этом правки в часть 4 статьи 111 Конституции не предусмотрено. Согласно этому положению, президент распускает Госдуму, если она после трёхкратного внесения президентом кандидатуры главы правительства, не согласовала её.

Кроме того, из законопроекта следует, что президент будет не вправе отказать в назначении на должность заместителя председателя правительства и министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой.

15 января Владимир Путин о время послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции приоритет российских законов над международным правом, усилить роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации.

Перед внесением изменений в Основной закон страны пройдёт голосование. В Кремле считают, что эта процедура не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения, писал NEWS.ru.