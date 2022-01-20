В комитете Госдумы по контролю создали экспертный совет

Экспертный совет при комитете Государственной думы по контролю впервые провёл заседание, рассказал NEWS.ru член совета, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По его словам, объединение станет инструментом комитета «по взаимодействию с внешним миром».

Комитет по контролю — новый комитет в Госдуме. На него возлагаются очень большие надежды, что он поможет разобраться, почему сигналы сверху не доходят до низу, почему с прохождением через многие инстанции цели переворачиваются с ног на голову, почему не исполняется законодательство и так далее, — отметил Куртов.

Он сообщил, что в экспертный совет вошли деятели науки, образования, исследователи и представители некоторых производственных направлений. В объединении создали четыре рабочие группы: по соблюдению и работе с законодательными актами, по парламентскому контролю, по цифровизации, а также по экспертизе общественно значимых проектов. В первое время члены совета будут собираться каждую неделю, чтобы определить цели и задачи своей работы.

Ранее Центр политической конъюнктуры подготовил доклад о работе нового созыва Госдумы. Из него следует, что депутаты от фракции «Новые люди» чаще других поддерживают внесённые в парламент законопроекты. В целом «Единая Россия» в новом созыве парламента стала несколько реже поддерживать законопроекты, что авторы доклада объясняют внесёнными после выборов «провокационными инициативами» коммунистов. КПРФ увеличила число голосов «против», а справедливороссы стали чаще уклоняться от голосования. ЛДПР почти не поменяла стратегию своего поведения в Думе.