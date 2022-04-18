В комиссии Госдумы по этике негативно отнеслись к идее поменять флаг России

Член комиссии Государственной думы по этике Сергей Леонов (ЛДПР) негативно отнёсся к законопроекту депутатов от КПРФ о смене российского триколора на советский флаг. Он рассказал NEWS.ru, что считает предложение несвоевременным, но не видит повода для реакции комиссии по депутатской этике.

Хайповать сейчас на государственных символах совершенно неправильно, и это не повлияет положительно на необходимость сегодняшнего сплочения внутри нашего общества, — сказал Леонов.

Он отметил, что триколор закреплён в Конституции. Кроме того, выросли целые поколения, которые не знают другого флага и гордятся действующим. А остальные уже воспринимают бело-сине-красный флаг как символ государства. Однако КПРФ имеет право на внесение законопроектов, добавил депутат.

Я не могу сказать, что их предложение неэтично или кого-то оскорбляет. Меня их предложение не оскорбляет, оно вызывает только негативную реакцию. Страну, наверное, тоже не оскорбляет. Они сами себя оскорбляют, когда хотят в непростой для страны период менять государственные символы. Нам что, заняться нечем больше? — заключил Леонов.

19 апреля депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть России советский флаг в качестве государственного. В пояснительной записке к нему уточняется, что принятие данного закона будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также сохранит почитание и память о предках.