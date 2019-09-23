https://static.news.ru/photo/3ae536ba-d664-11e9-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Киев может составить новые списки для обмена заключёнными с Россией к концу октября. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, сразу после этого начнётся работа над согласованием сроков обмена.

Он отметил, что пока не может назвать точное количество удерживаемых лиц, которых планирует обменять Киев.

Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, — цитирует его РБК .

Предыдущий обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.

Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Москва и Киев активно обсуждают очередной обмен заключёнными. Политик назвал эти переговоры очень деликатным делом, поскольку приходится принимать непростые и «дорогие» решения, имея в виду выдачу России Владимира Цемаха — фигуранта дела о сбитом MH17.