В Китае предсказали скорый развал США

Сравнение Соединённых Штатов с поздним Советским Союзом, приведённое президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, сейчас как никогда доказывает свою актуальность, считают обозреватели китайского издания iNews, которых цитирует «ПолитРоссия». В публикации отмечается, что слова российского лидера о возможном «развале» США по аналогии с СССР уже начинают сбываться.

США находятся на пороге серьёзного кризиса, суть которого точнее всех описал президент России Владимир Путин. Он заявил, что главным противником Америки являются не Россия и не Китай, а сами Соединённые Штаты. Более того, по мнению российского лидера, нынешние Соединённые Штаты во многом похожи на поздний Советский Союз, являясь такой же могущественной, но при этом очень высокомерной державой. И сейчас Америка, как и СССР более 30 лет назад, упорно игнорирует свои внутренние проблемы, всё отчетливее приближаясь к полному развалу страны, — сообщает издание.

Автор статьи отмечает, что пандемия коронавируса негативно сказалась на всех странах, однако для Соединённых Штатов вирус стал символом экономического и социального кризиса. Отрицание пандемии экс-президентом Дональдом Трампом во многом повлияло на его политических союзников, и следующим президентом США избрали Джо Байдена, который, в свою очередь, после инаугурации начал «крестовый поход против России и Китая».

Сейчас рейтинг одобрения лидера США составляет около 40% и падает с каждым днём, в то время как страна разделилась на лагери республиканцев и демократов. Если до недавних пор это не вызывало опасений, то после захвата Капитолия 6 января градус противоречий между двумя сторонами политического конфликта может стать серьёзной причиной развала страны, пишут обозреватели.

Ранее замглавы думского комитета о информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что США в течение ближайших 20 лет могут повторить судьбу СССР и прекратить своё существование как государство в результате экономической катастрофы.

По его словам, санкционная политика США ведёт к выдавливанию страны с международного рынка. Американская демократия теряет свой эталонный статус, а доллар перестаёт быть тем гарантом, которым являлся пару десятилетий назад. Штаты превращаются в полумаргинальную страну, где президент может быть лишён права слова в соцсетях, а деньги печатаются в неограниченных количествах.