Китайский военный портал «Чжунго цзюньван» опубликовал статью, в которой было высказано мнение о том, что Евросоюз из-за своей зависимости от США оказался на вторых ролях на своей же территории. Аналитики считают, что кроме того, что Вашингтон диктует правила в сфере безопасности в Европе в своих интересах, он также и «подставляет» ЕС в диалоге с Россией.

Россия является сильным соседом Европы. Европейский союз готов стабилизировать отношения с ней, но не обладает достаточной степенью независимости на политическом уровне. С 2020 года Европа всё чаще «пляшет под дудку» Соединённых Штатов, — говорится в публикации.

Авторы статьи выразили мнение, что Евросоюз не пугают сейчас все заявления, типичные для Вашингтона, о «российской угрозе». Но существующие внутренние разногласия и «прижившаяся» проамериканская позиция стран Европы не даёт им возможности заявить о своём праве голоса.

Вашингтон также пытается решить проблемы безопасности в регионе самостоятельно, как отмечается в материале. При этом ЕС должен довольствоваться игрой на втором плане, которую ему отводят вновь тем, что выставляют встречу по гарантиям безопасности с Россией как событие, «задающее тон» последующему переговорному процессу с Европой.

А последующие две [встречи] — всего лишь «шоу», проводимое Америкой по большей части с целью успокоения европейских союзников, — считают китайские публицисты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги первого раунда переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил, что пока существенного повода для оптимизма Москва не видит. Представитель Кремля также подчеркнул, что делать какие-либо промежуточные выводы на настоящий момент невозможно.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков на прошедшем брифинге заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Также на этой неделе в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.