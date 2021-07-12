В Китае назвали идеальной стратегию Путина в споре из-за Курил

Китайские аналитики полагают, что президент РФ Владимир Путин выработал идеальную стратегию в споре с Японией за Курильские острова. Об этом сообщается на портале Sohu.

Частью этой стратегии должно стать повышение инвестиционной привлекательности Курильских островов, которые будут превращены в свободную от налогов зону. По мнению аналитиков, эти экономические меры привлекут множество инвесторов и затруднят враждебные планы Японии.

Японии же не приходится рассчитывать на иностранную поддержку, так как у западных стран есть свои проблемы, а самой Японии необходимо разрешить кризис, возникший в связи с уходом в отставку премьер-министра Ёсихидэ Суги. Россия также может воспользоваться слабостью японцев в этом отношении.

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин поставил точку в споре с Японией из-за Курил. По его мнению, декларация от 1956 года идёт в разрыв с поправкой в Конституции, не допускающей отчуждение территории России.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.