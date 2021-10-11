В Киеве сочли статью Медведева об Украине попыткой усилить конфронтацию

Появление в «Коммерсанте» материала зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о российско-украинских отношениях в день визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может быть попыткой усиления конфронтации. Такое мнение выразил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Украинской правде».

Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи <...>. Если подобный текст публикуется ещё и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, который тщательно готовился, то явно кто-то пытается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию, — сказал политик.

Он добавил, что в Киеве в любом случае обращают внимание «только на позицию действующего президента России».

Ранее в Кремле назвали статью Медведева «очень важной» и называющей вещи «своими именами». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о сложностях в установлении диалога с Украиной неоднократно говорилось.

В материале, опубликованном 11 октября, зампред Совбеза РФ заявил о бессмысленности переговоров с действующим руководством Украины, назвав представителей власти в Киеве «невежественными и необязательными людьми».

Медведев указал на постоянную смену Киевом курса в угоду западным хозяевам. Украинские власти он назвал «доморощенными Талейранами», которые сначала подписывают Минские соглашения, договариваются в «нормандском формате», а потом в силу разных причин «разворачивают позицию совсем в другую сторону».