В Киеве рассказали, что удерживает Кремль от войны за Донбасс

https://static.news.ru/photo/2da66120-84ca-11eb-9ad4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным сдерживающим фактором в проблеме вероятной войны между Россией и Украиной в Донбассе является строительство газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал руководитель Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник.

Украинские аналитики в последнее время всё чаще говорят, что между Киевом и Москвой может обостриться борьба за восточные территории. Не исключают повторения широкомасштабных боёв и в самопровозглашённых республиках. Обе стороны всё чаще сообщают об обстрелах, обвиняя друг друга в наращивании сил военных у линии разграничения.

России невыгодно военное обострение. Решается судьба «Северного потока — 2», — цитирует украинского эксперта «Свободная пресса».

Бортник назвал газопровод «последней, единственной тоненькой ниткой», удерживающий обе стороны от войны.

Но если газовый проект будет заблокирован или когда он будет полностью завершён, это «развяжет руки Кремлю», считает политолог. При этом он указал на то, что российское общество легитимизирует войну, посчитав, что «надо защищать Донбасс».

Эксперт отметил, что украинская власть сейчас является «колоссом на глиняных ногах, даже на одной ноге», и это, по его словам, все прекрасно понимают. Как понимают и то, что новая война станет ухудшением переговорных позиций Киева. Большое количество жертв со стороны Украины лишь усилит напряжение в обществе и ляжет тяжёлым грузом на власть.

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Назаров рассказал, что командование в 2014 году при присоединении Крыма к России рассматривало вариант силовой борьбы за полуостров. Однако в итоге от таких действий отказались, опасаясь их безуспешности.