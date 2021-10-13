В Киеве предложили готовиться к «зимнему реваншу» Путина

Украине необходимо готовиться к сложной зиме из-за кризиса на энергетическом рынке, западные партнёры не готовы помочь Киеву в наступающем отопительном сезоне, это следует из итогов саммита Украина — ЕС. Такое мнение выразил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев, передаёт РИА Новости.

Потому нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу Путина, — сказал Елисеев.

По его словам, в Брюсселе дали понять, что Украина должна самостоятельно позаботиться о своей энергетической независимости и безопасности. Политик добавил, что заявления западных партнёров были направлены не на осуждение «Северного потока —2», а, напротив, на предоставление «зелёного света» на его запуск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности увеличить экспорт газа в Европу через Украину, поскольку ее газопровод может лопнуть при увеличении объёмов поставок. По его словам, на Украине уже началась откачка газа, принадлежащего европейским клиентам «Газпрома». Он также сообщил о готовности РФ продлить договор с Киевом на транзит газа.

Также Путин отметил, что новый газопровод «Северный поток — 2» на две тысячи километров ближе к основным потребителям в Европе, чем маршрут через Украину, поэтому стоимость топлива для них ниже. Кроме того, новый газопровод по выбросам в атмосферу в 5,6 раза экологичней, чем газотранспортная система Украины. По мнению президента РФ, введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» позволило бы снизить напряжённость на европейском энергорынке.