В Киеве подтвердили перенос встречи советников «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/15f29e34-e6d9-11ea-bc21-fa163e074e61_660.jpg 2019 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что встреча советников глав государств «нормандской четвёрки» (Украина, Россия, Франция и Германия) перенесена.

Причиной переноса стала командировка советника французского президента Эммануэля Бонна. Новая дата встречи станет известна позже, говорится на сайте украинского лидера.

Накануне об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Информатор говорил журналистам, что причина отмены встречи, которая должна была состояться 28 августа в Париже — отсутствие согласования проектов итоговых документов или наличие разногласий по ним со стороны всех стран кроме России.

После этой встречи должен был пройти саммит на уровне министров иностранных дел. Как писал NEWS.ru, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна поддерживает позицию Германии, которая предлагает провести саммит «нормандской четвёрки» в сентябре.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.