«Зеленского больше нет на крючке»: в Киеве передали «привет» Лаврову
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:01, 03 сентября 2021
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович передал «привет» главе МИД РФ Сергею Лаврову, добавив, что «Зеленского больше нет на крючке» Минских соглашений. Об этом он сообщил на передаче «Право на власть» в эфире телеканала 1+1.
Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке.<...> Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. <...> Это огромное наше достижение, прорывное, — похвастался Арестович.
Причиной подобных заявлений стало высказывание Лаврова о том, что администрация президента Украины «извивается как может», чтобы исказить условия Минских соглашений. Также глава МИД призвал не «спускать с крючка» команду главы Украины.
Ранее Песков назвал «тревожным сигналом» разговоры Киева об изменении или отмене Минских соглашений.