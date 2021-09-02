«Зеленского больше нет на крючке»: в Киеве передали «привет» Лаврову

Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил хейтерам на критику своей фотографии из США, на которой он показывает язык и «держит» памятник Джорджу Вашингтону. Слова политика передаёт Telegram-канал «Страна.ua».

Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное...