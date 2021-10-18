В Киеве отреагировали на мнение Москвы по вступлению в НАТО

Киев не интересует мнение Москвы по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба написал в аккаунте в Twitter. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назвавшего присоединение Украины к Альянсу «худшим сценарием».
Песков назвал возможность присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу «худшим сценарием» и заявил, что в этой ситуации Россия примет меры, чтобы обеспечить собственную безопасность. Эти слова прозвучали в комментарии пресс-секретаря Путина к документальной ленте «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.
Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в альянсе, — написал Кулеба.
14 июня на саммите НАТО в Европе участники подтвердили возможность присоединения Украины и Грузии к Альянсу в будущем. При этом не озвучивались сроки приёма этих государств в НАТО.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина примет членство в НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. При этом он добавил, что что Альянс не достиг консенсуса относительно вступления страны в организацию.