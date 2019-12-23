https://static.news.ru/photo/9d4ab930-2595-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Представительство президента Украины в Крыму считает открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив нарушением государственного суверенитета.

Представительство президента Украины в Автономной республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины — Автономной республикой Крым и городом Севастополь, который состоялся 23 декабря 2019 года, — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса.

В ведомстве заявили о нарушении норм международного права со стороны Кремля, а также раскритиковали визит в регион президента России Владимира Путина.

23 декабря глава России проехал на поезде по железнодорожной части Крымского моста. Президент оценил как техническое состояние, так и красоту сооружения. 25 декабря по мосту проедет пассажирский поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который отправится из Северной столицы 23 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в YouTube-аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео строительства автомобильной и железнодорожной частей моста. В 2,5-минутном ролике собраны ключевые моменты этой грандиозной четырёхлетней стройки.