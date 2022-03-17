Киев оценил возможность встречи Зеленского и Путина

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться после того, как будет подписан мирный договор, заявил в интервью изданию Wirtualna Polska советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Как только договор будет завершён, мы приступим к организации встречи, — сказал он.

Советник отметил, что сам договор могут подписать в ближайшее время. При этом место встречи не имеет значения и может быть любым, кроме России, добавил Подоляк.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова организовать на своей территории встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, однако пока говорить о сроках слишком рано.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.