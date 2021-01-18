В кабмине РФ поддержали запрет рекламы из громкоговорителей

https://static.news.ru/photo/3988565a-59ab-11eb-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение Астраханской думы запретить рекламу из громкоговорителей. Однако у комиссии возникли замечания к инициативе.

Согласно проекту заключения кабмина, инициатива предусматривает запрет трансляции рекламы через различные устройства, установленные на зданиях. Уточняется, что на текущий день не существует строгого регламента, который контролировал бы такую рекламную информацию, из-за чего недобросовестные предприниматели злоупотребляют аудиальной подачей материала.

Звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан, — говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве подчеркнули, что документ требует доработки в плане того, на каких именно зданиях будет запрещено размещение звукового оборудования.

Члены правительства также считают, что нужно убрать из проекта формулировку «и вне их» (зданий. — NEWS.ru). Эти слова в официальном документе могут привести к тому, что на улицах будет запрещена любая звуковая реклама, в том числе и через переносные устройства, будь то телефон или портативная колонка, передаёт ТАСС.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний, — говорится в проекте отзыва.

Инициатива была внесена на рассмотрение 22 октября 2020 года. Тем не менее правовое управление нижней палаты посоветовало уточнить понятие «звукотехническое оборудование», а также ввести ограничения на звуковую рекламу на улицах по аналогии с рекламой по телевизору или же по радио.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство социальной сети Facebook запретило рекламировать военные аксессуары на фоне инаугурации избранного лидера Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, говорится в заявлении компании 17 января 2021 года. В список временно скрытых объявлений попали публикации о бронежилетах, кобурах и сейфах для оружия.