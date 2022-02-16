В кабмине ФРГ прокомментировали отвод российских войск от границ Украины

У Германии нет явного подтверждения отвода российских сил от границы с Украиной, несмотря на заявления российского руководства, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он призвал Москву и Минск предпринять шаги для снижения существующей напряжённости, пишет ТАСС.

Сейчас есть первые осторожные заявления о снижении там численности войск. Это было бы положительным сигналом, но пока нам, правда, не хватает ясных сведений, которые бы подтвердили эти заявления, — сказал Хебештрайт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что пока не видит отвода российских войск от границ страны, вопреки ранее поступившей информации о начале возвращения российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений. По его словам, когда РФ действительно выведет своих солдат, «это увидят все», а не только разведка.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск, назвав саму информацию об этом «правильным сигналом».

Комментируя ситуацию вокруг учений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению, как и аналогичное право других стран. По его словам, напряжённую обстановку в Европе провоцируют не учения, а скопление украинских войск вблизи линии разграничения в Донбассе и заявления США о якобы скором начале войны.