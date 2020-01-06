https://static.news.ru/photo/6fa93db4-3150-11ea-a5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Sarbach/dpa/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста, поскольку ему не предложили выступить на мероприятии вместе с главами других государств. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Мероприятие пройдёт 22–23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле.

Получается, что президенты Путин, Штайнмайер и Макрон будут говорить, а президент Польши — нет. Я не согласен с этим, — заявил Дуда в эфире польского телевидения.

Как уточнили в пресс-службе «Яд Вашем», уже запланированы выступления президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, речь лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и британского принца Чарльза. Кроме того, на форуме выступит высокопоставленный американский чиновник.

Как ранее писал NEWS.ru, Дуда отказался принимать участие во Всемирном форуме памяти холокоста, который будет проходить в Израиле. Причиной такого решения стало присутствие на мероприятии российского лидера Владимира Путина.