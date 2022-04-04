В Италии объявили о намерении выслать российских дипломатов

Власти Италии рассматривают вопрос о высылке нескольких десятков российских дипломатов. Список, составленный правительством, будет обнародован во вторник, 5 апреля, пишет Corriere della Sera.

Этот шаг объясняется координацией Италией своих действий с правительствами Франции и Германии. Премьер-министр Марио Драги уже обсудил это решение с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарём Франко Габриэлли, отмечает издание. Драги намерен выступить по этому вопросу в специальном комитете по безопасности.

Накануне Берлин объявил о высылке 40 российских дипломатов. Париж сообщил о высылке 35 дипломатов РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на решение властей ФРГ о высылке 40 российских дипломатов. Она охарактеризовала данное решение как «злобный акт немецкой политмашины».