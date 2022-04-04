В Италии объявили о намерении выслать российских дипломатов

Власти Италии рассматривают вопрос о высылке нескольких десятков российских дипломатов. Список, составленный правительством, будет обнародован во вторник, 5 апреля, пишет Corriere della Sera.
Этот шаг
Накануне Берлин объявил о высылке 40 российских дипломатов. Париж сообщил о высылке 35 дипломатов РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на решение властей ФРГ о высылке 40 российских дипломатов. Она охарактеризовала данное решение как «злобный акт немецкой политмашины».