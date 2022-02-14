В Италии нашли оптимальный вариант для деэскалации ситуации вокруг Украины

Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани предложил украинскому правительству для выхода из текущего кризиса с Россией рассмотреть вопрос об избрании страной нейтралитета, об этом он рассказал «Ленте.ру». Кроме того, следовало бы наладить дипломатические контакты между этими странами и отказаться от риторики обвинений Москвы в якобы готовящемся нападении.

Однако, по его мнению, отказ Киева от членства в НАТО в нынешней ситуации выглядит крайне нереалистичным сценарием, так как это потребует внесения правок в конституцию страны. Кроме того, в «шатком украинском политическом равновесии» серьёзный вес приобрели сторонники прозападных и националистических взглядов, они обязательно выступят против такой идеи.

Если Киев инициирует такую дискуссию, НАТО и США должны реалистично подойти к этом вопросу и направить свои усилия на процесс разрядки вместе с Москвой, — пояснил Грациани.

По его словам, именно избрание страной нейтралитета было бы одним из оптимальных способов по деэскслации кризиса. Параллельно с этим обеим сторонам необходимо было бы активизировать дипломатические контакты, а также отказаться от заявлений о «неизбежности российской агрессии».

Таким образом, поддержка подобной инициативы европейскими странами дала бы возможность США, НАТО и самой России выйти из данного тупика. Также гипотетическое избрание Киевом нейтралитета перезапустило бы переговорный процесс по Минским соглашениям. Это бы не решило только вопрос противоречий из-за запуска газопровода «Северного потока — 2».

Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини высказал мнение, что Россия не собирается вторгаться на Украину. Однако, по его словам, в этой ситуации требуются некоторые успокаивающие сигналы, чтобы не вернуться к состоянию холодной войны.